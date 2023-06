Na drie jaar renovatiewerken: politiezone Neteland uit Herentals keert terug naar huis

De politiezone Neteland keert na de drie jaar durende renovatiewerken terug naar hun thuisbasis op de Molenvest in het centrum van Herentals. De renovatiewerken startten in februari 2020. Sindsdien nam de politiezone tijdelijk hun intrek in een kantoor in De Beukelaer-Pareinlaan. "Aangezien wij niet in ons kantoor op de Molenvest konden blijven tijdens de verbouwingswerken, hebben wij een tijdelijke locatie moeten zoeken," zegt de korpschef Pieter Hendrickx.