Auteur uit Londerzeel op zoek naar mensen die meer kunnen vertellen over postkaart uit 1916 

Specifiek gaat het om een postkaart geschreven door een zeker Antoinette wiens moeder verzorgd werd in het Belgisch oorlogshospitaal van de Chartreuse in Neuville-sous-Montreuil. De postkaart is gericht aan Maria Gillis die bij Omer Godin verbleef in Bailleul in Frankrijk. "Ik heb de kaart op de kop kunnen tikken op een tweehandswebsite", vertelt Saerens. "Op de postkaart meldt Antoinette dat er ongeveer 800 à 900 Belgen in het klooster verblijven. Het gaat onder andere om priesters, dokters, verpleegsters en soldaten. De postkaart wordt afgesloten met vele kussen 'van op verre afstand'."