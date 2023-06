Prins Harry getuigt in Londense rechtbank tegen de tabloidpers: "Ze duwen je in een rol die hen uitkomt"

De rechtszaak gaat simpelweg over de inbreuk op Harry's (en drie andere Britten hun) privacy. Heeft de Mirror Group Newspapers (MGN), waaronder kranten als Daily Mirror, de Sunday Mirror en de Sunday People vallen, de voicemail van de prins gehackt en privédetectives ingezet om privé-informatie te bekomen?



Harry liep vanochtend rond 10.40 uur (onze tijd) het gerechtsgebouw van Londen binnen. Een dik uur later nam hij plaats in de getuigenbank waar Andrew Green KC, de advocaat van de Mirror-groep, hem onderwerpt aan een spervuur van vragen.



Harry nam al het woord en beschreef zijn eeuwige strijd met de roddelpers. "Mijn ervaring is dat elk lid van de koninklijk familie in een specifieke rol wordt geduwd. (...) Ze duwen je in een richting van een rol die hen het beste uitkomt en die zoveel mogelijk kranten verkoopt." De prins noemde het gedrag van de tabloids "verachtelijk".