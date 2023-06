Wetsdokter op derde dag proces-Uyttersprot: “Redenen om aan te nemen dat ze geen pijn heeft ervaren"

De wetsdokters gaven tijdens de zitting meer uitleg bij de vaststellingen die ze hebben gedaan op het lichaam van Ilse Uyttersprot. Daarbij werden alweer erg confronterende beelden getoond. De familie had de zaal verlaten waardoor ze die niet onder ogen kregen, beschuldigde Jurgen Demesmaeker keek naar de grond.

Uyttersprot was zwaar toegetakeld, met heel wat bloed aan de rechterzijde van haar hoofd, en huidscheuren en breuken aan haar schedel- en aangezichtsbeenderen. Het inwendige onderzoek van haar schedel bevestigde dat Uyttersprot zes duidelijke impacts te verduren heeft gekregen, getuigde wetsdokter Werner Jacobs. Advocaat Jef Vermassen vertegenwoordigt de moeder van Ilse Uyttersprot. "Zij wil weten of haar dochter nog bewust is geweest, of ze nog pijn heeft geleden", richtte hij zich tot de wetsdokters.

"Er zijn een aantal redenen om aan te nemen dat het slachtoffer zeer snel het bewustzijn moet verloren hebben en dus geen pijn heeft ervaren", luidde het antwoord. "De aard van het trauma was gecentreerd op een deel van de hersenen, met grote hersenschade. Dan ligt het voor de hand dat het bewustzijn werd uitgeschakeld. De manier waarop ze aangetroffen werd in bed wijst er ook op dat ze nauwelijks nog bewogen heeft."