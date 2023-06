"Recht om vergeten te worden" gaat sneller in bij 5.000 vrouwen en mannen die met borstkanker geconfronteerd worden

De verkorting van de wachttijden komt er na een rapport van het Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) en na advies van het Opvolgingsbureau.



"Mensen die de diagnose kanker krijgen, gaan door een zware periode mentaal en fysiek. Ze krijgen de diagnose, vervolgens ondergaan ze een zware behandeling en tot slot worden ze vaak ook nog eens gestraft via hun verzekeraar. Het is extra pijnlijk dat wanneer je genezen bent, je achtervolgd blijft worden door een ziekte die een zware impact had op je leven en dat van je gezin", zegt minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit).



De nieuwe regeling gaat in op het ogenblik dat alles gepubliceerd staat in het Belgisch Staatsblad. "En dat is binnen ten laatste twee maanden", aldus Vandenbroucke.



Na het rapport rond borstkanker zal het KCE zich buigen over verschillende andere ziekten: in eerste instantie over diabetes type 1, dan schildklierkanker, melanoom stadium I en hiv (het virus dat aids veroorzaakt).