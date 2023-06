Er komt referendum in Gent over betaalbaar wonen, stad telt voldoende handtekeningen

De Gentenaars hoeven niet te wachten tot juni volgend jaar om naar de stembus te trekken. Nog voor de verkiezingen dan komt er een volksraadpleging. De actiegroep "Te Duur" heeft die afgedwongen door voldoende geldige handtekeningen te verzamelen. Het Gentse stadsbestuur moet nu voorbereidingen treffen om in oktober een referendum te organiseren. "Te Duur" zamelde 36.000 handtekeningen in, zeker 26.725 zijn als geldig beschouwd. Dat betekent dat ze toebehoren aan stemgerechtigde Gentenaars. "Het klopt dat de diensten gestopt zijn met tellen omdat het vereiste aantal bereikt is", bevestigt schepen Isabelle Heyndrickx (CD&V). De organisatie van het referendum zal de stad 1 miljoen euro kosten.

Een lokaal bestuur is verplicht om een referendum te organiseren als 10 procent van de bevolking zich daarvoor uitspreekt. De kogel is nu definitief door de kerk. "Onze diensten hebben uitmuntend werk geleverd door de handtekeningen zo snel te verwerken", benadrukt de schepen. Raf Verbeke van "Te Duur" is heel erg blij dat de bevraging er nu komt. "We willen iedereen die hier aan mee heeft gewerkt enorm bedanken én we kijken ook erg uit naar het debat dat nu gevoerd zal worden. Wonen is een zeer belangrijk thema."