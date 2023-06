Maai Mei Niet gaf eten aan 21 miljoen bijen, maar wat doe je de komende maanden het best met je gazon?

Professor Van Meerbeek besluit met een belangrijke nuance: "Neem onze slogan - Maai Mei Niet - niet letterlijk. Het is geen universeel geldende wet. Natuurlijk mag je ook maaien in mei, zolang dat maar niet te kort is en je altijd stukjes laat staan."

"Met zijn allen minder en gefaseerd gaan maaien, en bij elke maaibeurt een stukje gras laten staan voor de insecten, dat is het doel." En Maai Mei Niet focust op tuinen, besluit hij. "In natuurgebieden of wegbermen gelden andere regels en kan maaien in mei positief zijn voor de biodiversiteit. En een boer zal altijd willen hooien in mei, want dan oogst hij calorierijker gras."