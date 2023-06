Robert Hanssen, een van de "schadelijkste" spionnen uit de Amerikaanse geschiedenis, overleden in zijn cel

Robert Hanssen werd in 1976 aangeworven bij de Amerikaanse inlichtingendienst FBI. Enkele jaren later ging hij aan de slag bij het contraspionagebureau van New York, waarvoor hij Russische spionnen opspoorde op Amerikaanse bodem. Vanuit die sleutelpositie bood hij zijn diensten aan bij de inlichtingendienst van de Sovjet-Unie, onder de schuilnaam Ramon Garcia.



Hanssen leverde aan de Russen tussen 1985 en 2001 zesduizend documenten, met onder meer militaire plannen en namen van dubbelagenten. De FBI had snel door dat er een mol aan het werk was. Hanssen slaagde erin lange tijd onder de radar te blijven, mede door zijn sobere levensstijl. Hij leefde in een bescheiden woning in Virgina samen met zijn vrouw en zes kinderen, en reed rond met een 10 jaar oude bestelwagen.



Nochtans zaten zowat 300 agenten hem op de hielen. Toen een andere spion - Aldrich Hazen Ames - werd gearresteerd in 1994, bleef er toch informatie gelekt worden. Wat onderzoekers hun vizier deed richten op Hanssen.