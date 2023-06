Sint-Martinusbeeld bij de kerk in Hombeek onthoofd: "We vermoeden vandalisme"

Ook de stad Mechelen denkt in de richting van vandalisme. Ze laat alvast weten dat het beeld zal hersteld worden. "We gaan onderzoeken wie dit gedaan heeft en als we de daders vinden zullen ze hier zwaar voor gestraft moeten worden", zegt schepen voor Monumenten Arthur Orlians (Open VLD). "De kerk gingen we sowieso al restaureren, maar we gaan het beeld ook in ere herstellen want het is deel van onze geschiedenis en ons erfgoed."

De restauratiewerken aan de kerk zullen ook nog verder gaan dan eerder gepland. "Bij een controle vorig jaar, bleek het houten gebinte van de kerk zo zwaar aangetast door houtworm dat het koor van de kerk uit veiligheidsoverwegingen voor het publiek werd afgesloten." Er zullen stabiliteitswerken gebeuren en de dakbedekking wordt vernieuwd. Daarnaast worden de schermgevels van de zijbeuken en de luchtbogen aan de zuidzijde gerestaureerd. Tot slot zal ook de elektriciteit op de zolder vernieuwd worden.