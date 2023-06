Sint-Niklazenaar wenst 106-jarige vriend bijzonder verjaardagscadeau toe: een koninklijk bezoek 

De eer van een persoonlijk bezoek zou welverdiend zijn, vindt Patric Gorrebeeck. "Want Albert Van Raemdonck wordt 107 op 6 juli, op die leeftijd moet je niets uitstellen." Bovendien heeft hij veel gedaan voor het vaderland: "Hij was actief in de 18-daagse veldtocht in WOII, hij zat gevangen in een Oostenrijks concentratiekamp, na de oorlog werd hij vaandeldrager bij de oud-strijdersvereniging. Bij die vereniging was hij zeer actief, hij droeg de vlag tot hij 100 jaar was. Hij was ook altijd een zeer sociaal bewogen persoon. Daarom dacht ik: "zou het niet mogelijk zijn dat iemand van de koninklijke familie eens langskomt?"

Patric verwacht niet dat de koning of de koning daar de tijd voor hebben, "maar iemand van de prinsen of prinsessen zou ook heel goed zijn."