Stedelijk zwembad Het Zeepaardje in Vilvoorde tijdelijk gesloten nadat leerkracht en leerling onwel worden

Die evacuatie verliep in volle drukte, maar zonder problemen. Het zwembad bleef voor de rest van de dag ook gesloten. Vanmiddag is een gespecialiseerde firma de luchtkwaliteit en de chloorwaarden komen meten. "We wachten nu de resultaten van die metingen af om verdere stappen te kunnen ondernemen", zegt El Boudaati. "Ik raad de scholen en de mensen, die gewoonlijk naar Het Zeepaardje komen zwemmen, aan om de website van de stad Vilvoorde in het oog te houden. Daar zullen we steeds een laatste stand van zaken geven", aldus nog de schepen.