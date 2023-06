Vlaamse Ardennen wapenen zich tegen klimaatverandering met werken tegen erosie, droogte en overstromingen

Erosie is een probleem in de stroomgebieden van de Gondebeek en de Zwalmbeek. Erosie betekent dat de grond wegspoelt als het hard regent. Die grond komt in de beken en grachten terecht. Vooral landbouwgrond die niet bewerkt is, is gevoelig voor erosie.

Om dat tegen te houden komen er erosiepoelen, erosiedammen en bufferstroken. De poelen en de dammen vertragen de stroming en voorkomen dat de waardevolle landbouwgrond wegspoelt. Bufferstroken bestaan uit beplanting tussen de landbouwpercelen en de waterloop. Die vangen de bodemafzetting en voedingsstoffen op en verhinderen dat ze in het water terecht komen. Dat is beter voor de waterkwaliteit.