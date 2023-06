Open VLD wil meer Engels en minder parlementsleden in Brussel

In Brusselse gemeenten aan het loket in het Engels geholpen worden? Wettelijk is het verboden, maar in de praktijk gebeurt het wel. Daarom wil Open VLD de taal officieel dezelfde rechten geeft als het Frans en het Nederlands in de dienstverlening.

"We moeten de taalwet uit 1966 moderniseren. Het mondeling contact met de burger zou in het Engels moeten mogen", aldus Gatz in "De ochtend". "We moeten hoffelijk en gastvrij zijn voor mensen die in eerste instantie het Nederlands of het Frans niet beheersen. Als je hier langer woont, zal je een van de talen onder de knie moeten krijgen", licht hij het voorstel toe dat onlangs groen licht kreeg op het congres van Open VLD.