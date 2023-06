Controversiële en expliciete "The idol" blijft (net als Lily-Rose Depp en The Weeknd) onder de verwachtingen

Het excentrieke en expliciete karakter van "The idol" is gaandeweg in de reeks geslopen. Nog voor de lancering van de reeks heeft vakblad Rolling Stone getuigenissen gebracht van 13 medewekers op de set. Die verklaren deels waarom de release van "The idol" is uitgesteld van het najaar van 2022 tot nu.

De reeks is voor een groot stuk opnieuw opgenomen, omdat bedenkers Levinson en Tesfaye niet tevreden waren over de eerste versie. Vooral Tesfaye zou zich druk hebben gemaakt over de overdreven aandacht voor het "vrouwelijk perspectief" in het verhaal: een op zijn zachtst gezegd opmerkelijk standpunt. Hun oplossing: meer seks, ruwheid en humor. "Wij voelden dat er meer potentieel in ons verhaal zat en Lily-Rose verdiende als hoofdrolspeelster de beste versie", zegt Tesfaye.

De kritiek van Rolling Stone doen beide heren af als "niet relevant". Lily-Rose Depp verdedigt regisseur Sam Levinson openlijk. "Ik heb me nog nooit zo gesteund en gerespecteerd gevoeld in een creatieve omgeving als op die set."