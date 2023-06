Twee doodgebeten schapen in Aalter mogelijke slachtoffers van wolf

De kans is groot dat het om een wolvenaanval ging. "De typische vraatpatronen en sporen waren aanwezig", legt Jeroen Denaeghel van het Agentschap Natuur en Bos uit. "Een DNA-analyse moet nog definitief uitsluitsel brengen. Dan zal ook duidelijk worden of het over dezelfde wolf gaat die een paar weken geleden voor het eerst in Poperinge, in West-Vlaanderen opdook. We adviseren veehouders in de regio om klein vee zoals schapen en geiten ‘s nachts tijdelijk op stal te zetten, tot er melding komt dat deze zwervende wolf definitief is weggetrokken."