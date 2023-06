Gent krijgt Engelstalige middelbare school, eerste in Oost- en West-Vlaanderen

De nieuwe opleiding is zeker niet goedkoop. "We vragen bijna 20.000 euro per jaar, maar daar krijgen de leerlingen wel heel wat voor terug", benadrukt Martens. Het curriculum is opgedeeld in 8 leergebieden, het volgt het Vlaamse onderwijsprogramma niet. "We hebben kleine groepjes, de leerkrachten scholen zich voortdurend bij en er is een strenge internationale inspectie." De secundaire afdeling komt op de campus waar ook de lagere school zit. "Het is moeilijk om in te schatten of we vele mensen zullen aantrekken, maar ik kan me voorstellen dat ook expats die in Antwerpen of Brussel werken liever in de mooiere en rustigere steden in Oost- en West-Vlaanderen willen komen wonen."