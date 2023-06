Personeel UZ Gent dat binnen 3 kilometer woont, mag niet meer met de auto komen werken 

In een eerste fase zullen medewerkers die op minder dan 3 kilometer wonen van het ziekenhuis de campus niet meer kunnen oprijden tussen 7 en 11 uur. In 2025 wordt dat een criterium van 5 kilometer. Daar komt eerst opnieuw overleg over met de vakbonden. Yves De Rijck van ACOD is tevreden met de aanpak. "Het is logisch dat we mensen die zo dichtbij wonen vragen om een inspanning te doen. Nu krijgen we verhalen te horen van kankerpatiënten die van ver komen die tot een uur moeten rondrijden om een parkeerplaats te vinden. Dat kan niet de bedoeling zijn."