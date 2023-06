Verliest deodorant na een tijd zijn werking? "Ik wissel stick, spray of crème af omdat ik anders naar zweet ruik"

Je hoeft dus niet te wisselen van deodorant. Maar hoe kies je er eentje die goed werkt? "Deodorant is een combinatie van alcohol met een geurtje en soms ook zouten. Op sommige deo's staat “anti-transpirant”: dan zijn er zouten aan toegevoegd die de poriën in je huid gaan blokkeren en er geen of minder zweet uit je lichaam komt."

Maar uit onderzoek blijkt dat anti-transpirant de slechte bacteriën nog meer doet overleven. "Dus die gebruik je beter niet. Meeste mensen hebben dat ook niet nodig, enkel zij die heel veel last hebben van okselvijvers."

Roller of spray? Voor onze gezondheid maakt dat minder uit. Maar bacteriën kunnen een roller wel makkelijker besmetten dan bij een spray. Die laatste komt niet in contact met je arm, maar heeft toch ook nadelen: het is minder efficiënt, want je spuit er veel naast. Bovendien bevat een spuitbus ook drijfgassen die je inademt. Sommige mensen kunnen daar allergisch op reageren. Er zijn ook meer allergische huidreacties bij een spuitbus dan bij een roller.