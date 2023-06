Voedselbank De Kleine Drempel verhuist naar kerk in Bree

Voor de keuze van die nieuwe plaats, viel het oog op de leegstaande kerk van Vostert: “Het is een mooi, ruim gebouw met een grote parking en ze is vlot met de bus bereikbaar”, legt Vanderauwera uit. “Er moeten aan de kerk nog een aantal aanpassingen gebeuren en wanneer die gedaan zijn, kan er verhuisd worden. Dat zal in de loop van volgend jaar zijn.”