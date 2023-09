Nee, jouw slager hoeft geen houdbaarheidsdatum op zijn vlees te zetten: dit is waarom

Tips om je vlees langer te bewaren

- Koop bij de slager enkel wat je op korte termijn zal opeten. Je kan er ook voor kiezen om vlees in een grotere hoeveelheid aan te kopen en dit in kleinere porties in te vriezen. Vraag altijd aan de slager of dit geen probleem is.



- Wanneer je je inkopen doet, denk dan goed na over de volgorde. Als je ook bij de slager langsgaat is het aangeraden om dit als laatste te doen.

- Een tip die hierbij aanleunt: neem steeds een koeltas, met eventueel koelelementen mee, naar de slager. En neem de kortste weg naar huis, zonder omwegen!

- Bij thuiskomst zet je meteen alles in de frigo: vlees bewaar je op de koudste plek in de koelkast, bij de meeste mensen is dit op het onderste schap.

- Wanneer je niet zeker bent van de houdbaarheid van je vlees, is het belangrijk om je zintuigen te gebruiken: kijk, ruik en proef. Kleverig of plakkend vlees of een zure geur wijzen erop dat het vlees niet meer vers of zelfs bedorven is.

- En last but not least: controleer altijd de temperatuur van je koelkast. "Bij veel mensen staat de temperatuur te hoog. Een ideale temperatuur is tussen 1° en 4°C, de temperatuur van je diepvriezer moet dan weer lager zijn dan -18°C.