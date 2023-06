Wachtwoorden van meer dan half miljoen Belgen liggen op straat en daar kunnen hackers hun slag mee slaan

Daarnaast worden medewerkers ook verplicht om hun wachtwoord om de zoveel tijd te wijzigen. Ook VRT heeft een soortgelijk beleid. "Wie wil inloggen op zijn account, moet via een beveiligde app zijn identiteit bevestigen", zegt VRT-woordvoerder Barbara Callier. "Daarnaast moeten medewerkers regelmatig hun wachtwoord aanpassen, dat aan strenge regels moet voldoen. Als we zo’n melding krijgen, waarschuwen we ook de betrokken medewerkers en vragen we om extra waakzaam te zijn, voor bijvoorbeeld phishing. We houden onze systemen ook goed in de gaten en grijpen in bij verdacht gedrag."

De kans dat iemand met de wachtwoorden rechtstreeks op een bedrijfsaccount kan inloggen, is dus eerder klein.

UGent neemt notie van het lek, maar wenst verder niet te communiceren over haar veiligheidsbeleid.