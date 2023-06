Wat denkt Koen Geens over videoboodschap Sammy Mahdi? "Onoordeelkundig" en "niet ideaal"

Kamerlid en voormalig minister van Justitie Koen Geens (CD&V) is niet gelukkig met de TikTok-boodschap van zijn partijvoorzitter Sammy Mahdi over het arrest in de zaak-Sanda Dia. Hij heeft het in Terzake over "niet de meest geslaagde communicatie". N-VA-voorzitter Bart De Wever is veel scherper en zegt dat politici moeten zwijgen over het oordeel van de rechtstaat, zoniet moeten ze de wet maar veranderen.