Is er nog een treinbegeleider te zien op de laatste avondtreinen? Onze reporter ging undercover en deed de test

Op de laatste avondrit tussen Brussel en Oostende gaan we zelf op zoek naar een begeleider. De sfeer wordt wat grimmiger door enkele dronken passagiers. Na wat heen en weer lopen, blijkt dat één van de twee aanwezige treinbegeleiders zichzelf heeft opgesloten in een aparte wagon. De toegangsdeur naar het rijtuig is geblokkeerd, waardoor we geen hulp kunnen vragen.

"De begeleiders hebben een eigen ruimte waar ze persoonlijke spullen kunnen achterlaten", zo reageert Bart Crols, woordvoerder van de NMBS. "Ze voeren er ook administratieve taken uit zoals een treinverslag opstellen over de staat van de trein. Maar het gaat voor alle duidelijk slechts om een compartiment dat daarvoor is voorzien. Een volledig rijtuig zomaar innemen, mag niet."