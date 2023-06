Zilveren bestek, tegeltjes of "de ring van mémé": kunstschatten van de Belgische art nouveau gratis te zien in Brussel

Chique colliers en hangers van Wolfers, sierlijke stoelen van Horta, mooi ontworpen boekcovers van Van de Velde: de eerste golf van de art nouveau richtte zich tot de happy few, de nieuwe rijken van die tijd. Maar daarna raakte de beeldtaal verspreid onder een breder publiek. Vergelijk het met de mode, zegt Werner Adriaenssens: “Het begint altijd exclusief op de catwalk, en later zie je elementen in het straatbeeld. Zo ook in de art nouveau. Bijvoorbeeld met keramiektegels in allerlei kleuren, die makkelijk geïntegreerd konden worden in een gevel of binnenshuis. Zo kon de art nouveau bij iedereen binnenkomen.” Toegepaste kunst dus. De tegels werden onder meer gemaakt in Hemiksem en geëxporteerd naar de hele wereld.