Half jaar na miljoenenwinst in Olmen is rust weergekeerd: “Dat geld heeft niet enkel de winnaars gelukkig gemaakt”  

Ook al is het in het dorp opnieuw rustig, in de krantenwinkel van Wim blijft het bijzonder druk als er een groepspot is. "Als er honderd miljoen euro of meer in de pot zit, organiseren we in onze winkel een groepspot. Vroeger speelden er zo'n honderd mensen mee. Nu is dat een tienvoud en komen we makkelijk aan duizend deelnemers. Er komen mensen uit Luik en Brussel omdat ze denken dat er hier makkelijker te winnen valt."