Ruim helft van de Belgen tevreden over combinatie job en privé en daarmee zijn we Europees koploper

Als Belgen zichzelf punten mogen geven over hun werktevredenheid en de balans tussen werk en privéleven, dan is ons land koploper binnen Europa. Dat blijkt uit een bevraging van het sociaal secretariaat SD Worx, bij ruim 16.000 werknemers in 16 landen. Twee op de drie Belgen zegt tevreden te zijn over hun job, tien procent is dat niet. Ruim de helft is tevreden over de balans tussen werk en privé.