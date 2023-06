Tom Van Grieken over zaak-Sanda Dia: "Ook niet akkoord met lichte "werkstrafjes", maar niet juist om racismekaart te trekken"

In het tweewekelijkse onlinepraatprogramma #BelRiadh gaat VRT-journalist Riadh Bahri in gesprek met jongeren over de maatschappelijke thema's die hen bezighouden. Riadh streamt vanuit zijn eigen living, met een gast aan zijn zijde. In de aflevering van vanavond praat Riadh met Vlaams Belang-voorzitter Tom Van Grieken over de plannen in 2024 en de zaak-Sanda Dia.