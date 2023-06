De Lijn belooft betere busverbindingen tussen Lennik, Asse, Ternat en Gooik vanaf juli

Vanaf 1 juli verandert De Lijn het busnetwerk in Lennik, Asse, Ternat en Gooik. Een van de belangrijkste wijzigingen is de nieuwe lijn 65 die Asse, Ternat, Lennik en Leerbeek met elkaar zal verbinden. De nieuwe buslijn moet ook voor een betere bereikbaarheid zorgen van de scholen in Asse, Ternat en Lennik, de treinstations in Asse en Ternat en het Onze-Lieve-Vrouwziekenhuis in Asse.

"Onze inwoners van Wambeek vragen al jaren om een busverbinding met Ternat en Asse. Dit zal ook handig zijn voor onze middelbare scholen”, laat de schepen van Mobiliteit in Ternat, Gunter Desmet (CD&V en Volks), weten. Tijdens de zomer zijn er wel wegenwerken op het traject tussen Ternat (Industrie) en Eizeringen. Daar zal de lijn 65 drie maanden lang een aantal haltes overslaan.