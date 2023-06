Spontane staking De Lijn in regio's Mol, Turnhout en Oostmalle nadat chauffeur geslagen werd

"De persoon die geslagen heeft, zat gewoon in het bushokje te wachten", vertelt een vakbondsafgevaardigde van ACOD aan de stelplaats van Oostmalle. "Hij is dan naar de chauffeur gegaan. Die dacht dat hij iets wou vragen en deed zijn raampje open. En dan kreeg hij een slag op zijn gezicht. Als we onze job niet kunnen uitoefenen zonder dat we schrik moeten hebben dat we uitgescholden gaan worden of geslagen gaan worden, dan zijn we verkeerd bezig."

Ze hopen nu dat De Lijn maatregelen gaan nemen. "We zijn de afgelopen 3 maanden al 2 keer op gesprek geweest met de directie, maar er komt nooit iets uit de bus, want het gaat altijd over budgetten en personeelstekort."

Ook ACV heeft zich aangesloten bij de spontane actie. "De agressie neemt enorm toe. We krijgen van de reizigers totaal geen respect meer. Het is jammer dat de goede reizigers, want die zijn er uiteraard ook, hier nu even mee de dupe van zijn. Maar we willen nu even de boodschap geven dat we onze job goed en veilig willen doen. Naast dat ene agressiegeval waren er de afgelopen dagen ook nog 2 gevallen van verbale agressie. Dat moet echt stoppen. Er zijn vooral problemen in Antwerpen en Borgerhout langs de Turnhoutsebaan."