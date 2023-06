Gouverneur en presidentskandidaat Ron DeSantis liet migranten overvliegen van Florida naar Californië: onderzoek naar ontvoering 

Uit enkele documenten die de migranten bij zich hadden, bleek dat ze uit Florida kwamen. Het team van gouverneur en Republikeins presidentskandidaat Ron DeSantis bevestigt dat hij de vliegtuigen naar Californië stuurde. De gouverneur investeerde in zijn staat grofweg 12,8 miljoen euro in het “Unauthorized Alien Transport Program”. Dat programma houdt in dat hij immigranten die illegaal de Amerikaanse grens overstaken naar zogenaamde “sanctuary cities” doorstuurt. De migranten die vrijdag in Californië toekwamen, waren van Florida naar New Mexico gebracht. Daar werden ze op het vliegtuig naar Sacramento gezet.