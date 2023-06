Politie rolt grote cannabisplantage op in Lauwe

Maandag rolde de lokale recherche van de politiezone Grensleie een grote cannabisplantage op in een gebouw in de Koningin Astridlaan in Lauwe. “Alles wees op een actieve plantage. De twee verdachten die we hebben opgepakt tijdens de huiszoeking, zouden de plantage opgezet hebben en ook verantwoordelijk geweest zijn voor het kweken van de 1.006 planten”, zegt Melissa Noppe van het Team Operaties van politiezone Grensleie.