76-jarige uit Kinrooi naar de gevangenis voor cannabisplantage met 1.500 planten

De politie is gisteren een woning binnengevallen in de Rondstraat in Kinrooi. De agenten troffen er vier professionele kweekruimtes en een technische ruimte aan, genoeg plaats voor ongeveer 1500 cannabisplanten. De planten werden er nog maar net geoogst. Om de installatie van elektriciteit en water te voorzien werd gebruik gemaakt van illegale aftakkingen.