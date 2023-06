CHECK- Neen, roze, witte en blauwe kleur in progressieve pridevlag staan niet voor pedofilie

Volgens Six is de zogenaamde Progressive Pride Flag ongepast omdat ze pedofilie zou promoten door de "babykleuren" lichtblauw en roze in de vlag te verwerken. "Dat las ik op The Lesbian Post", zegt Six in een reactie aan VRT NWS. Volgens haar zit er een agenda achter. "Dit is de eerste stap naar misbruik van kinderen."

Groen noemde de uitspraken van Six haatspraak en verliet de gemeenteraad. "De grens van het fatsoen is overschreden", reageert de partij in een statement.