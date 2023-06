Noël redt op gevaar voor eigen leven twee chihuahua's uit brandend appartement: "Eigenaars gaven me dikke knuffel"

Noël stormde het aanpalende gebouw binnen om boven te raken, maar raakte niet in het bewuste appartement. “Zonder veel nadenken besloot ik dan maar om uit het dakvenster van die flat te klauteren en zo via de dakgoot het appartement te bereiken waar het brandde. Gewaagd? Misschien wel, maar ik wou gewoon niet opgeven en handelde wat impulsief."

"Het was een en al vuur op het terras, maar die zat vooral aan een kant. Via een schuifraam kon ik alsnog naar binnen gaan en bleef maar roepen of iemand aanwezig was. Er kwam gelukkig geen gehoor. Binnen zag ik wel twee chihuahua’s lopen, bevend van de schrik. Een zat in de bench en de ander kon ik snel grijpen. Samen met mijn collega Glenn Ampe, die intussen ook boven was, konden we de hondjes in veiligheid brengen. We probeerden nog even om te blussen, maar dat was onmogelijk geworden. ” Ook de twee katten die in de flat zaten overleefden.