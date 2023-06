Vanaf morgen code oranje voor brandgevaar in Antwerpen en Limburg 

In Oost- en West-Vlaanderen en Vlaams-Brabant blijft code geel van kracht, al blijft ook daar het brandgevaar voor bos stijgen. Natuur en Bos volgt de situatie in heel Vlaanderen nauwgezet verder op. Code geel voor brandgevaar is sinds vorige donderdag van kracht in heel Vlaanderen, nadat dat eerder alleen in de provincies Antwerpen en Limburg het geval was.

Op de website van Natuur en Bos is de actuele code per provincie terug te vinden, net als aanvullende informatie.