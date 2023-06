"We mogen dit niet uitstellen": parlement dringt aan op onderzoek naar de zaak-Sanda Dia 

De HRJ voerde ook zo'n onderzoek naar de zaak over Julie Van Espen, die werd omgebracht door iemand die vrij was in afwachting van zijn proces in beroep. Daar was toen veel ophef over. De Hoge Raad oordeelde dat er verschillende onregelmatigheden waren gebeurd in het dossier en tikte het Antwerps gerecht op de vingers.