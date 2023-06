De vijf boeken van de week: true crime uit Wetteren, griezelige graphic novel, seksuele fabels de wereld uitgeholpen en de nieuwe Paul Auster

Cecile Bombeke (1933-2019), alias zuster Godfrieda, groeit op in een zeer katholiek boerengezin in Wichelen. In 1958 treedt ze in het klooster en gaat ze eerst als vroedvrouw, later als hoofdverpleegster aan de slag in de geriatrie-afdeling van het OCMW-rusthuis, verbonden aan het klooster.

Wanneer verandert de, volgens getuigenissen, "goedhartige warme vrouw" in een koelbloedige seriemoordenares? Volgens auteur Tom De Smet waren de moorden an accident waiting to happen. Midden jaren 70 wordt zuster Godfrieda, na een mislukte operatie voor de behandeling van stekende hoofdpijn, verslaafd aan zware pijnstillers. Ze begint ook te drinken en wordt een soort zombie die aan het moorden slaat.

Het zijn haar collega's die de moorden ontdekken, maar die krijgen eerst te horen dat ze de verhalen verzinnen. Zuster Godfrieda wordt naar een ontwenningskliniek gestuurd en gaat in januari 1978 weer aan de slag in het rusthuis. De klokkenluiders vrezen het ergste en met de hulp van de jonge dokter De Corte verzamelen ze bewijzen. Zuster Godfrieda bekent meteen dat ze drie bejaarden met insuline omgebracht heeft.