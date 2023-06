Vlaamse regering screent gebruik persoonlijk logo door ministers: Demir meermaals in de fout

Eind april nam staatssecretaris voor Gelijke Kansen Sarah Schlitz (Ecolo) ontslag. Haar stoel ging aan het wankelen toen bekend raakte dat ze het gebruik van haar logo oplegde aan organisaties die subsidies kregen van haar departement. Het gebruik van persoonlijke logo's van politici is verboden bij overheidscommunicatie.

N-VA eiste haar ontslag nadat Schlitz over de kwestie loog in het parlement en haar logo op nog meer plaatsen bleek te staan. In de heisa toen dook al eenzelfde voorbeeld op van Zuhal Demir. Ze gebruikte haar logo in overheidscommunicatie toen ze staatssecretaris voor Gelijke Kansen was in 2018.

Ze noemde het nieuws daarover toen "een afleidingsmanoeuvre". Demir gaf toe dat het gebruik van haar logo verkeerd was maar vond de situatie met Schlitz niet vergelijkbaar omdat ze er niet over loog.