Dieven stelen 120 meter koperkabel: treinverkeer tussen Vilvoorde en Mechelen verstoord

"Deze nacht hebben dieven 120 meter aan koperkabel gestolen", zegt Infrabel-woordvoerder Thomas Baeken. "Het gaat twee keer om 60 meter aan koperkabels op een van onze lijnen. Hierdoor is er hinder voor het treinverkeer van en naar Antwerpen. De hinder is het grootst voor het goederenverkeer, voor de treinreizigers is die eerder beperkt. Al is het treinverkeer toch verstoord en moet er rekening gehouden worden met beperkte vertragingen. Want de treinen moeten nu over twee sporen in plaats van vier."