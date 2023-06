Lichaam Nederlandse man gevonden in verdachte omstandigheden in appartement op Antwerpse Zuid

Het levenloze lichaam van een Nederlander is dinsdagavond gevonden in een flatgebouw in de Van der Sweepstraat op het Antwerpse Zuid. Er is sprake van een verdacht overlijden, maar het parket houdt alle pistes open. Hoe de man is overleden wordt nog onderzocht. De wetsdokter kwam ter plaatse om vaststellingen te doen. Ook de federale gerechterlijke politie en het labo waren aanwezig voor onderzoek.