Dambreuk in Oekraïne brengt natuur in gevaar: "Grootste milieuramp sinds Tsjernobyl"

"Niet alleen het drinkbaar water wordt vervuild", zegt gewoon hoogleraar oorlogsstudies Frans Osinga (Univeristeit van Leiden) in "De ochtend" op Radio 1. "De rivier Dnjepr brengt allerlei vervuilende producten, zoals brandstof en olie, binnen in het gebied." Anderzijds neemt het stromende water ook allerlei landbouwafval, puin en gevaarlijke chemicaliën mee vanuit de dorpen die het vernielt, die verder de Zwarte Zee instromen.



Dat zal volgens de voormalige Oekraïense ecologieminister Ostap Semerak schadelijk zijn voor de hele regio. "De vervuiling zal gevolgen hebben voor Roemenië, Georgië, Turkije en Bulgarije", zegt Semerak aan de Britse krant The Guardian. "Onze regering zegt dat dit de grootste milieuramp in Europa van de afgelopen tien jaar is, en ik denk dat het de ergste in Oekraïne kan zijn sinds Tsjernobyl in 1986."