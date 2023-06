Eerste bewoners detentiehuis Olen wellicht eind dit jaar verwacht

De gemeente Olen is niet zo opgezet met het detentiehuis. Het komt in het voormalige woonzorgcentrum De Sterrewijzer. "Het gebouw ligt in een doodlopende straat en we vreesden voor mobiliteitsproblemen, die we ook al hadden met het woonzorgcentrum. Maar we zagen in Kortrijk dat er maar een paar mensen een auto hadden dus dat zal niet voor veel overlast zorgen. Ook het aantal bezoekers is beperkt."

De gemeente maakt zich meer zorgen over het feit dat het detentiehuis in een woonwijk ligt. "Het blijven wel mensen die een misdaad hebben gepleegd en een straf uitzitten. Het is natuurlijk een mes dat langs twee kanten snijdt, want nu lopen die mensen ook rond met een enkelband. We zullen het sowieso van kortbij opvolgen om zo snel mogelijk in te spelen op mogelijke problemen. Op zich is een detentiehuis een mooi concept om te voorkomen dat mensen hervallen in slechte gewoontes."