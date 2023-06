Eerste elektrische en zelfrijdende tractor in Vlaanderen gedemonstreerd bij ILVO in Merelbeke

"Met de slimme plantmachine en de CIMAT-robot kunnen we perfect tonen hoe de nieuwste technologieën en software goed zijn voor het milieu", zegt Jürgen Vangeyte, directeur van AgrifoodTEF bij Ilvo. "Die slimme machine zet plantjes in de grond en weet waar elk plantje staat. Met die kennis kunnen we achteraf met een robot heel precies het onkruid gaan verwijderen tussen die plantjes, zonder die aan te raken. Omdat die robot zo precies het onkruid kan verwijderen, hebben we veel minder bestrijdingsmiddelen nodig die niet zo goed zijn voor het milieu."