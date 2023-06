Foto van Mont Ventoux van Waregemse fotografe wordt postzegel in Frankrijk

"Voor mijn ontspanning ga ik regelmatig naar de Provence", vertelt Vandewalle. "Daar hoorde ik over de wedstrijd. In de paasvakantie was ik al naar de buurt rond de Mont Ventoux geweest om er te fietsen. Toen heb ik wat foto's genomen en eentje daarvan heb ik ingestuurd. Op het beeld zijn cipressen te zien in tegenlicht en bevindt de kerk van Brantes zich niet voor de berg, maar een beetje hoger. Toen ik er met de fiets passeerde, wist ik meteen dat ik een foto moest nemen", lacht ze.