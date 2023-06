"Wij hebben levenslang gekregen door jouw handelingen": moeder van de vermoorde Ilse Uyttersprot neemt het woord op het proces

Dat wringt bij de zonen van Uyttersprot. "Mijn eerste vraag toen we te horen kregen dat onze moeder vermoord was, was of die man een strafblad had", zegt de jongste zoon. "Mijn mama kennende zou ze daar niet mee gediend geweest zijn, mocht ze geweten hebben wat allemaal op dat strafblad stond. Hij kan misschien zijn strafregister doorgestuurd hebben, zoals hij zegt, maar er een andere uitleg aan gegeven hebben. Het was een prille relatie waarin ze verliefd was en daar misschien niet doorkeek, spijtig genoeg."