Grondwaterstanden licht gedaald tegenover vorige maand, maar nog steeds aanzienlijk beter dan jaar geleden

De grondwaterstanden in Vlaanderen zijn nog steeds aanzienlijk beter dan vorig jaar. In 8 op de 10 meetplaatsen is het grondwaterpeil nu normaal, hoog of zeer hoog. Vorig jaar was dat in slechts 4 op de 10 meetplaatsen het geval. De grondwaterstanden zijn door een droge tweede helft van mei wel licht gezakt. En ze zullen waarschijnlijk verder dalen want tot midden juni wordt weinig of geen regen voorspeld.