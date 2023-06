Hellend vlak van Ronquières nog tot juli buiten gebruik, binnenvaartschip zit al dagen vast

Het Hellend vlak van Ronquières zal nog tot juli buiten gebruik zijn, nadat er zaterdagnamiddag een kabel is geknapt. Het scheepvaartverkeer in het kanaal Brussel-Charleroi kan dus pas in juli hernemen, wanneer een tweede bak, die momenteel nog in renovatie is, ingezet zal worden. Dat heeft de topman van de Waterwegen van Charleroi en Namen laten weten.