Voor het eerst hennep (cannabis) gezaaid op landbouwgrond in Mechelen, om duurzame bouwmaterialen mee te maken

Hennep werd ook eeuwen geleden al gebruikt als bouwmateriaal. "Een van de oudste toepassingen die we met zekerheid kennen, zien we in de oude Romeinse villa's. We spreken dus over duizenden jaren geleden. Die villa's werden geïsoleerd met kalkhennep, niet om de koude buiten te houden, maar wel de hitte. Iets wat ook bij ons een uitdaging wordt. Kalkhennep is een natuurlijk materiaal om te koelen. In de jaren 30 stond er in Vlaanderen ook extreem veel hennep, maar dat is dan verboden geworden en vervangen door maïs." Ook bij de restauratie van het erfgoeddepot in Mechelen werd er al kalkhennep gebruikt.