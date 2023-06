Hoeilaart wil dat inwoners ook positief nieuws melden

In Hoeilaart vraagt het gemeentebestuur om vanaf nu ook positief nieuws te melden. Op de website van de gemeente vind je een formulier waar je kan melden of een straatlamp of een fietspad stuk is. Maar om enkel negatieve reacties of klachten tegen te gaan is er nu ook een meldknop positief nieuws. Het gemeentebestuur vindt een compliment even belangrijk.