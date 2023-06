Honden kunnen in nieuwe hondenweide in Wemmel vrij loslopen

"Het was hoognodig, want grote honden hebben meer ruimte nodig om vrij rond te lopen", zegt schepen van Milieu Vincent Jonckheere (LB Wemmel). "Onze inwoners moeten hun honden altijd aangelijnd houden. Enkel in de kleine hondenweide aan Campus W mogen ze vrij loslopen. Maar die hondenweide is wat klein, daarom hebben we dus een tweede omheinde hondenweide gecreëerd."

"De hondenweide bevindt zich aan de rand van het Beverbos, midden in de natuur tussen de Jagersweg en de Remekerstraat", gaat Jonckheere verder. "De poortjes en de afsluiting van 1,20 meter hoog staan er al. Er komen ook nog sassen om te vermijden dat honden naar buiten glippen."

De gemeente overweegt intussen om in de omgeving van het park aan Campus W nog een derde hondenweide aan te leggen.